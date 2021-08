Magyar sportolóval illusztrálta az olimpia vezetősége, hogy miről is szól a verseny igazából – fotó

A gátfutó Kozák Luca egy sportszerű gesztusával illusztrálták az olimpiai játékok lényegét.

A tokiói olimpia hivatalos Twitter-fiókja által közzétett bejegyzés – melyet a 444 szúrt ki – azt a pillanatot örökítette meg, ahogy a magyar Kozák Luca felsegíti a földről Yanique Thompson jamaikai versenyzőtársát a 100 méteres női gátfutás versenyszám után, ahol mindketten nagyot estek.

Kozák Luca (b) és a jamajikai Yanique Thompson (j), a női 110 méteres gátfutás elődöntőjében a világméretű koronavírus-járvány miatt 2021-re halasztott 2020-as tokiói nyári olimpián az Olimpiai Stadionban 2021. augusztus 1-jén. Kozák Luca nem ért célba, így nem jutott be a fináléba

Fotó, címlapkép: MTI/Czeglédi Zsolt

A magyar sportoló a földön ülve sírta el magát egy bukás után, majd észrevette a jamaikai sportolót, aki még nála is nagyobbat esett. Így a könnyeivel küszködve fölkelt és fölsegítette sportolótársát, majd együtt sétáltak le a pályáról.

This. This is what the Olympics are about.