Mi minden derül ki a Michael Schumacher életéről szóló dokumentumfilmből?

A 2013-ban történt sí balesete óta szinte semmit nem tudunk az autóversenyző-legendáról. Az egyszeri rajongó tehát jogosan várhatta, hogy most fény derül a részletekre.

A tájékozott néző részben nyilván azért ül le megnézni a filmet, mert ez az egyik nagyon kivételes alkalom, hogy bármit is megtudjon Michael Schumacher elmúlt hét-nyolc évéről a legilletékesebbektől: a családtagjaitól- írja a HVG.hu. Corinna Schumacher megszólalásának tehát súlya van, az azonban, hogy az ő szempontjai a filmre is ránehezednek, azt eredményezi, hogy a Schumacher kicsit olyan lett, mint egy családi emlékalbum. Pedig lehetett volna belemenős dokumentumfilm is.

"Százszázalékos teljesítmény. Ez a célom. Ezt akarom elérni. Olyan ember vagyok, aki nem éri be kevesebbel."

Az idézet annyiban telitalálat, hogy ha van a hétszeres világbajnok Schumachernek esszenciája, akkor az ez. De a maximalista mag körül egy rendkívül érdekes, ellentmondásos, izgalmas személyiséget ismerhettünk meg már azokból a foszlányokból is, amelyek még a pályafutása követése során elénk tárultak, így aztán joggal remélhettük, hogy egy stáb, amelyik több mint három évet áldoz erre a produkcióra, a lehető legtöbbet megmutatja majd a főhőséből. Ehelyett az lett, hogy sokat megmutatnak, de nem eleget.

Az egész filmen átívelő motívum, hogy Michael Schumacher mekkora harcos és ebben a minőségében mekkora kihívásnak éli meg, ha hátrányból kell nyernie. A gyerekkorából ott van az anekdota, miszerint használt, mások által kidobásra ítélt alkatrészekkel gokartozott, hogy aztán az érzés felnőttkorában, némileg nagyobb léptékben visszaköszönjön a Ferrarinál, ahová azért igazolt, hogy bebizonyítsa, egy évtizedek óta vergődő csapatból is lehet világbajnok. Igaz, ez négy, sokszor kegyetlenül hosszúnak tűnő évébe telt, de megcsinálta. És aztán öt éven át megismételte.

