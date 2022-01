Történelmi pillanat: visszavonul Tom Brady

Az ESPN értesülései szerint befejezi pályafutását az egyik legismertebb NFL-játékos, a hétszeres Super Bowl-győztes Tom Brady – számolt be róla a Telex.

A hírt már az NFL honlapja is közölte. Brady 2000-ben került az NFL-be, a hatodik körben draftolta a New England Patriots, ahol Bill Belichick edzővel összesen hatszor lett bajnok. A csapatot a 2019-es szezon után, közel húsz év elteltével hagyta el, majd a Tampa Bay Buccaneerst is bajnoki címig vezette.

Az idei szezonban is a rájátszásba vitte csapatát, ott azonban a múlt héten kiestek.

Kevés olyan játékos van, akinek egy sportággal ennyire összeforrott a neve, de a kétezres évek után az NFL globalizálódása után Brady lett az egyik legismertebb arca a sportágnak, nyilván a sikereinek is köszönhetően.

Ha nagyon hasonlatokat akarunk keresni, akkor Brady az volt az amerikaifutballnak, mint mondjuk Michael Jordan a kosárlabdának vagy Messi a futballnak.

Visszavonulásának hírére persze az egész NFL nagy búcsúzkodásba kezdett, többek között volt csapata, a Patriots is Twitteren köszönte meg neki a közösen eltöltött húsz évet és a bajnoki címeket.

