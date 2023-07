Szelfiző néző okozott tömegbalesetet a Tour de France-on – Videó

Nagyjából 20-an estek el.

Kép: Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Szelfiző néző okozott tömegbalesetet a Tour de France 15. szakaszán, vasárnap délután – számol be a hvg.hu. Nagyjából 20 kerékpáros bukott, miután Sepp Kuss összeütközött egy, az út szélén szelfiző nézővel, a többiek pedig benne estek el.

A legismertebb versenyzők megúszták a balesetet, de nem sokon múlt, hogy a sárga trikós Jonas Vingegaard is belekeveredjen.

A balesetről videót is megosztottak a Twitteren:

Maxi crash at the Tour de France caused by a roadside person who was filming with his phone.

Crash seen in slow motion. #TDF2023 pic.twitter.com/qAbxycQSBf