Pep Guardiola nem igazán tudta kiejteni a magyar focista nevét.

Szombat kora délután rendezik a Premier League csúcsrangadóját – emlékeztet a csakfoci.hu. A meccsen Szoboszlai Dominik csapata, a második helyen álló Liverpool a címvédő és listavezető Manchester Cityvel csap össze.

A találkozó előtti egyik sajtótájékoztató máris emlékezetesre sikerült:

a Manchester Cityt irányító Pep Guardiola ugyanis amikor elkezdte felsorolni a Liverpool legveszélyesebb játékosait, finoman szólva is meggyűlt a baja Szoboszlai nevének kiejtésével.

Emellett Ryan Gravenberch is gondot okozott neki.

Salah who and who? pic.twitter.com/MpAPc9dfaJ