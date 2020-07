Thomas Markle élesen bírálta a lányát – írta meg a Blikk.

A hamarosan hazánkban is megjelenő A szabadság nyomában című könyvből derült ki, hogy Harry és Meghan elutasította a palota segítségét Thomas Markle védelmét illetően.

- kommentálta a megdöbbentő híreket Thomas Markle.

A könyvben Meghan apja arról is beszélt, hogy lánya más döntéseivel sem ért egyet.

Ez a legrosszabb időzítés, hogy ők most akármiért is panaszkodjanak, ugyanis most az emberek a koronavírus-járvány miatt szenvednek. Szeretem a lányomat, de egyáltalán nem tetszik az, amilyen ember lett belőle