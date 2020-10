Október elején derült ki, hogy hogy Sánta László és párja, Sánta-Széphalmi Juliska külön utakon folytatják életüket.

Sánta Laci most a RTL Reggeli című műsorában árult el újabb részleteket a történtekről – írja a Femina.hu.

– avatta be a nézőket a színész, majd azt is elárulta, hogy szerinte helyrehozható-e még a házasságuk.

Van bennem valaki, aki mélyen hiszi azt, hogy ez rendbe hozható. Hogy a gyakorlatban ez kivitelezhető-e, vagy nem, az érdekes kérdés. Ehhez is két ember kell, ahogy ahhoz is, hogy működjön egy kapcsolat, meg ahhoz is, hogy szépen elváljanak. Egy ember kevés: ha ő nagyon akarná, de én nem, vagy fordítva, akkor nem fog működni. A kérdésedre a válasz az: miért ne? Még akár!