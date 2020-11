A Farm VIP című műsorban fakadt sírva az egykori luxusfeleség.

Újabb fordulóponthoz érkezett a Farm VIP: már nincsenek piros és sárga csapatok, az eddigi ellenfelek összeköltöztek egymással. Két játékostól, Bay Évától és Vásáry Andrétól pedig el kellett búcsúzniuk a játékosoknak – írta meg a Ripost és a Life.hu.

Éva volt Vivien legnagyobb támasza, így nehezen viselte a távozását.

Jelenleg mélyponton vagyok és fáradt is vagyok. Új számomra a közeg, Ági és Évike sincs már itt, most jutottam el arra a pontra, hogy kivagyok. Most ilyen kedvem van, de a napok majd eldöntik, merre alakulnak a dolgok. Én nem biztos, hogy mindent szeretnék megbeszélni a többiekkel, vannak dolgok, amik számomra magánügyek. Ha ez esetleg kihat a játékomra, akkor sincs semmi probléma, igyekszem majd kezelni. Egyedül érzem most magam, nyilván nekem kellene beilleszkednem a már összeszokott csapatba, de ez csak akkor működhet, ha a többiek is hagyják, és még nem tartok ott, hogy beleillenék ebbe a közösségbe