Váratlan bejelentést tettek Fluor Tomiék!

A Wellhello zenekar új lemezzel készül.

Fotó: Wellhello/Facebook

A zenekart is megviselte a koronavírus miatti leállás, de Fluor és Diaz nem volt azért tétlen: szépen csendben dolgoztak az új dalokon, és tavasszal érkezik az új Wellhello-lemez. Mindez azért is fontos, mert korábban szinte csak egy-két dalt hoztak ki évente. Itt a bejelentés a zenekartól:

Az elmúlt években nem vittük túl a megjelenéseket, átlagban évi 2 dal jött ki tőlünk, ami nem túl sok. Egy ideje viszont újra intenzívebben pörgünk egy olyan lelkesedéssel, olyan tűzzel, amit rég éreztünk magunkban ennyire. Sokat változtunk, már nem azok vagyunk, mint amikor kezdtük a csapatot, így arra jutottunk, hogy csak úgy tudjuk őszintén, szerelemből tovább csinálni, ha ezt a változást lekövetjük zeneileg is.

Nem akartunk addig ígérgetni, amíg nem állunk jól vele, de most, hogy 7 dal már kész, talán bejelenthetjük: Tavasszal érkezik az új lemezünk!!!! Hamarosan megszórunk még titeket infókkal, nemsokára hallhattok/láthattok minket az új klipekben és reméljük, a színpadon is! One love