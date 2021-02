Szerelme viszi Nádai Anikót a munkahelyére minden este

Nagy az összhang az RTL Klub műsorvezetője és Weisz Fanni volt férje között.

A Blikk egyik olvasójának sikerült lencsevégre kapnia Nádai Anikó műsorvezetőt új kedvesével, Hajmásy Péterrel.

- nyilatkozta a lapnak az olvasó, aki több képet is küldött a Blikknek a szerelmesek munkahelyre érkezéséről.

Fotó, címlapkép: Facebook/Nádai Anikó

Nádai Anikó és Hajmásy Péter tavaly október óta alkotnak egy párt. Hajmásy korábban Weisz Fanni modell férje volt, de már külön élnek, Weisz Fanni szerelme Nádai Anikó korábbi párja, Bókay Gergő, aki szeptemberben szeretett bele a modellbe.

Nádai Anikó új szerelméről egy barát nyilatkozott a Blikknek:

Anikó korábban nagyobb bepillantást engedett a privát dolgaiba, ám most már jobban óvja magánéletét (...) Petivel több mint öt hónapja vannak együtt, és bár volt, amikor úgy érezték, hogy nem biztosak a kapcsolatban, volt egy kis mosolyszünet is, azóta minden megoldódott. Nagyon szeretik egymást, és próbálnak minél több időt együtt tölteni. Anikó majdnem a hét felében vezeti a ValóVilágot, ilyenkor mindig Peti viszi be a stúdióba, de nemcsak fuvarozza kedvesét, hanem be is megy, és megvárja, amíg végez, majd együtt mennek haza. Látszik, hogy nagyon szeretik egymást.