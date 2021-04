Végleg lezárja kapcsolatát Alex Rodriguezzel Jennifer Lopez.

Néhány héttel ezelőtt ment híre annak, hogy a szerelmesek négy együtt töltött év után különmentek, miután Rodriguez állítólag félrelépett, ám a felek akkor cáfolták a dolgot. Mostanra azonban megerősítették, két éve tartó jegyességüket tényleg felbontották.

Rájöttünk, jobb, ha csak barátok leszünk, és úgy tervezzük, hogy ezt a barátságot ápolni is fogjuk. Továbbra is együtt fogunk dolgozni, és támogatni is fogjuk egymást a közös cégeink és munkáink révén. Mindketten a legjobbat kívánjuk a másiknak, a gyerekeinknek is jót akarunk

– közölték.

Az énekesnő a továbbiakban igyekszik minden idejét a 13 éves ikreire, Emme-re és Max-re fordítani, ahogy Rodriguez is a gyerekeire, a 16 éves Natashára és a 12 éves Ellára koncentrál.

Régóta tervezett esküvőjüket kétszer is lefújták: előbb a koronavírus-járványra hivatkozva halasztották el a ceremóniát, majd azt mondták, nem is tartják olyan fontosnak a házasságot, hiszen korábban mindketten kimondták a boldogító igent, de ez nem feltétele annak, hogy boldogok lehessenek. A popdíva háromszor is oltár elé állt, de egyik házasság sem ért boldog véget.

