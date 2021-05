Milyen cuki emufiókák születtek a Debreceni Állatkertben!

Az emufiókák mintegy 8 hét után keltek ki a tojásukból.

A fiókák május 2-án láttak napvilágot, az egyelőre ismeretlen nemű három apróság szépen fejlődik.

Az Ausztrália nagy részén őshonos emu 150-190 cm-es magasságával és 30-60 kg-os testtömegével ma Földünk második legnagyobb termetű madara. Szervezete jól alkalmazkodott a száraz sztyeppéken és cserjés vidékeken való élethez, így szükség esetén több napot is kibír víz nélkül. Zöld növényi részeket, gyümölcsöket és ízeltlábúakat egyaránt elfogyaszt, táplálékának megőrlése érdekében pedig kisebb köveket is lenyel. Bár rendszerint sétálva közlekedik, futás közben akár 50 km/órás sebességet is elérheti.

Forrás: Blikk.hu

Fotók: Debreceni Állatkert