Berki: túl kemény az ítélet, szerintem másodfokon enyhíteni fognak

Mint korábban megírtuk, veszélyeztetés és rongálás bűntette miatt felfüggesztett börtönbün­te­tésre ítélte a bíróság elsőfokon Berki Krisztiánt, azonban az ügyész fellebbezett, így az ügy másodfokon folytatódik.

A celeb csütörtök reggel a Mokka vendége volt, ahol többek között az elsőfokú ítéletre is reagált.

Curtistől szeretnék idézni. Van egy nagyon remek dalszöveg erre: amíg nem látod hogy győztél, addig a legnagyobb vesztes vagy. És egy nem jogerős ítéletről nem szeretnék semmilyen kommentet mondani, hiszen az ügyész úr már fellebbezett, úgyhogy lesz másodfok mindenképpen

– mondta szűkszavúan.

Hozzátette, szerinte ez egy túl kemény ítélet, viszont azt is megjegyezte:

szerinte másodfokon enyhíteni fognak.

Mint ismeretes, Berki másodjára is apa lesz ugyanis feleségével, Mazsival közös kislányukat várják. Gyermekének érkezése egyébként enyhítő körülményt is jelentett az ítélet kiszabásakor aki egy titokról is lerántotta a leplet az interjú alatt. ugyanis elárulta, hogyan fogják nevezni kislányukat, aki a jelenlegi tervek szerint a:

Berki Milla Katarina nevet fogja viselni.

