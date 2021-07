Palik Lászlót lefotózták egy másik nővel, aki bizony nem Cservenák Alexandra.

Palik László a hétvégén egy barna hajú nővel iszogatott a Városligetben.

- számolt be a Bors.

Néhány héttel ezelőtt futótűzként terjed a hír, hogy Palik László és Marsi Anikó válik. Időközben kiderült, hogy a Tények műsorvezetője tovább is lépett: Szulák Andrea exével jött össze. A legfrissebb pletykák szerint Palik sem magányosan tölti a hétköznapjait. Nem csak a hírek, de a képsorozat szerint sem, amit a Bors egyik szemfüles olvasója vasárnap készített az Exatlon Hungary műsorvezetőjéről.

A Bors olvasója szerint, aki a fotót készítette, a fiatal lány odáig volt Laciért.

Vasárnap délután a Városligetben sétáltam a barátnőimmel, amikor az egyik kávézó teraszán megláttam őket. Bevallom nagyon izgatott lettem, mert több újságban is olvastam, hogy Palik Lacinak új barátnője van, de senki nem tudta, hogy ki az. Jól érezték magukat, a lány nagyon odafigyelt Laci mondandójára, aki végig lezser volt. Egy biztos, nekem ez nem munkamegbeszélésnek tűnt, de ki tudja

- nyilatkozta a Borsnak a fotó készítője. A képet ITT nézheti meg.

A kérdés csak az, ki lehet ez a csinos hölgy? Az biztos, hogy nem a személyi edző Cservenák Alexandra, hiszen ő hosszú, szőkés-barna hajú.

A lap természetesen megkereste Palik Lászlót, aki nem kívánt nyilatkozni a fotók kapcsán.

Csernevák Alexandrával való kapcsolatáról korábban a Blikk írt. Alexandra korábban játékosként, az Exatlon legutóbbi évadában pedig már a stáb tagjaként utazhatott a Dominikai Köztársaságba, a lap szerint azonban csak a műsor után lángoltak fel köztük az érzelmek – most pedig a távkapcsolattal kell megküzdeniük.

Nem egyszerű mostanában megoldani számukra, hogy találkozzanak, Alexandra ugyanis az elmúlt napokban Gyula mellett táboroztatott gyerekeket, egyébként meg Szegeden él, oda köti az edzői munkája és a számára nagyon fontos fogyatékkal élő testvére is ott van, így nem tudnak annyit találkozni. Laci pedig most, hogy szünidő van, próbál minden egyes percet a fiúkkal tölteni, ráadásul lassan elkezdődnek az újabb Exatlon-szezon előkészületei, így lesz dolga azzal is