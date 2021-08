Gyermekbántalmazáért jelentette fel volt párja a Drága örökösök sztárját

Molnár Gusztáv volt párja, Dancsecs Ildikó szerint közös fiukat ütötte meg Molnár, ezért feljelentést tett.

A Blikk cikke szerint rendőrséghez fordult Molnár Gusztáv, a Drága örökösök című televíziós sorozat színészének volt párja, Dancsecs Ildikó, mivel elmondása szerint a színész bántalmazta közös nyolcéves gyereküket, Benedeket.

Fotó: Facebook/Molnár Gusztáv

Az édesanya előbb a közösségi oldalakon oosztotta meg a történetet ismerőseivel, majd elmondta a lapnak, miért fordult a nyilvánossághoz.

- mondta el a lapnak a történetet az édesanya, aki szerint ekkor a színész és új párja hazavitte a kisfiút, ám továbbra sem volt zökkenőmentes a történet.

A Blikk cikke szerint Dancsecs Ildikó és Molnár Gusztáv 2020 januárjában vált külön, onnantól kezdve pedig nem alakultak simán a dolgok közöttük. A gyerek felügyeleti jogát az anya kapta meg, de a színész kéthetente egy hétvégét a fiával tölthetett.

Dancsecs Ildikó a lapnak elmondta, már közös életük során is voltak gondok akkori párjával.

Már a kapcsolatunk során is voltak problémáink Gusztival, és előfordult, hogy bezárkóztunk a fiammal a szobájába, mert féltünk tőle. Sajnos később sem lett jobb a helyzet, a saját hibáiért pedig Benedeket hibáztatta, azt mondta a gyereknek, hogy azért készült ki, mert ritkán látja (...) Szegény nem akart már az apjával lenni, de ment, mert félt, hogy miatta lesz öngyilkos. Az sem volt ritka, hogy Guszti annyira részeg volt, hogy a párja, Vivien hívott engem, vagy írt nekem: vigyük el Benedeket, mert nincs ott biztonságban. Akkor három hónapig nem is engedtem oda, és a gyámügyhöz is elmentem, de arrogáns, nemtörődöm módon lesöpörték az ügyünket

- mondta el a Blikknek. Hozzátette, tavaly október óta gondolkozott azon, hogy a nyilvánosság elé áll, de attól tartott, hogy nem hisznek neki, vagy megbélyegzik, esetleg őt okolják majd a történtekért.

- magyarázta a lapnak az édesanya, aki azt is hozzátette, fia fél éve jár pszichológushoz a történtek miatt.

Már az iskolapszichológus is jelezte, hogy gond van Benedeknél, erős szorongása van a történtek miatt, és hiába próbáltunk meg mindent, az apjának joga van elvinni őt, de innentől nem fogom engedni. Guszti sok nehézséget okozott nekünk, nem elég, hogy másfél éve nem fizet gyerektartást, korábban zaklatott, leskelődött utánam, amiért fel is jelentettem. ­Akkor nem indult nyomozás az ügyben, talán majd most komolyan veszik ezt is