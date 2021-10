A blikk.hu egyik olvasója szúrta ki tegnap a műsorvezetőt és párját.

Fotó: @laszlo.palik/Instagram

Azután, hogy Palik László és Marsi Anikó véget vetettek házasságuknak, a férfit hamar újra utolérte a szerelem. Mostanra nem is titkolja kapcsolatát ügyvéd párjával, Petrával.

Már olyannyira publikusan kezelik a szerelmüket, hogy együtt viszik a gyerekeiket az iskolába, sőt, most az is kiderült, hogy közös hobbiknak hódolnak, ugyanis együtt járnak edzeni. Azt eddig is jól tudtuk, hogy Palik életének fontos részét képezi a sport, most pedig már azt is láthatjuk, hogy ezzel a kedvese sincs másképp.

A pénteki, napos délutánt ugyanis egy kis közös futással töltötték, amit a blikk.hu olvasóriportere rögzített. A fotókat ide kattintva lehet megtekinteni.

