Újra együtt Magdi Anyus és Vili bácsi! Az álompár összeállt

A sorozat ikonikus házaspárja, Magdi anyus és Vili bácsi újra együtt van.

A 168.hu írta meg, hogy a színpadon ismét közösen dolgozik a Mátyás Király tér egykori karaktereit megformáló Fodor Zsóka és Várkonyi András.

Fotó: RTL Klub/Sajtóklub

A színészek az Örök a szerelem című, kifejezetten rájuk írt színdarabban dolgoznak majd együtt, a darabot jövő tavasszal mutatják majd be Pécsett.

"Mi már 1972-ben is nagyon jó barátok voltunk, amikor Békéscsabán dolgoztunk a színházban, és nemcsak a sorozatban, de azóta egy kabaréban is játszunk együtt. Ám ez most egy olyan darab, amely a görög mitológia öreg házaspárja, Philémón és Baukisz történetére épül, mi formáljuk meg az idős párt”