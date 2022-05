Jennifer Lopez elárulta, mitől huszonéveseket meghazudtoló a teste 53 évesen

Nehéz elhinni, hogy Jennifer Lopez idén július végén már az 53. születésnapját fogja ünnepelni, hiszen olyan kirobbanó formának örvend, hogy életkorából jónéhány évet letagadhatna.

Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Az énekes-színésznő, akit korábban a világ legszebb nőjének is választottak, sokat is tesz az irigylésre méltó alakért, és titkát nem rest megosztani azokkal, akik az életmódváltáson gondolkodnak.

Most vagyok életem legjobb formájában. A 20-as, 30-as éveimben is edzettem, de nem úgy, mint most. Nem arról van szó, hogy többet edzenék, csak keményebben és tudatosabban csinálom. És ezáltal nem is vesz olyan sok időt igénybe, mint régebben. Sokkal inkább az egészségemért teszem, mint azért, hogy jól nézzek ki, ami vicces