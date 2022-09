Már el is készült a film Johnny Depp és Amber Heard rágalmazási peréről

Az idei év egyik legnagyobb dobása tagadhatatlanul Johnny Depp és Amber Heard rágalmazási pere volt a celebvilágban. Tudják ezt a filmkészítők is, már el is készült az ügyből készült mozi.

A Hot Take: The Depp/Heard Trial című film az idén Johnny Depp és Amber Heard között lezajlott jogi lépések körüli eseményeket fogja dramatizálni és követni fogja a pár közötti viharos viszonyt is – írja a Blikk.hu. A film főszereplője Mark Hapka, aki Deppet alakítja és Megan Davis, akit Heard szerepében láthatunk.

A június 1-jén lezárult perben Depp három vádpontban nyert a volt felesége ellen. A színész azt állította, hogy a Washington Postban 2018-ban írt cikke rágalmazó volt; 15 millió dollár (később 10,35 millió dollárra csökkentett) kártérítést kapott.

Azt, hogy mikor és hol lesz látható a film, a Blikk.hu cikkéből megtudhatják.

FOTÓ: JIM WATSON / POOL / AFP