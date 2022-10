A Toldy Ferenc Gimnáziumban tartották a Blokád díszbemutatóját

A fővárosi Toldy Ferenc Gimnáziumban, Antall József volt miniszterelnök egykori munkahelyén tartották az 1990-es taxisblokád idején játszódó Blokád című film díszbemutatóját kedden.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Az alkotást, amelynek központi alakja Antall József, a rendszerváltás utáni első, szabadon választott miniszterelnök, csütörtöktől játsszák a mozik.

"Nagy pillanat ez a mai, mert több mint 30 évvel a sorsfordító eseményeket követően elkészült az első mozifilm, a Blokád, Magyarország első szabadon választott miniszterelnökéről, Antall Józsefről" – mondta Káel Csaba, mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos a díszbemutatón.

Porogi András, a Toldy Ferenc Gimnázium igazgatója a díszbemutatón elmondta: Antall József 1957-től 1959-ig, két és fél évig tanított a gimnáziumban magyar irodalmat, történelmet és osztályfőnök is volt. Mint kiemelte, egykori osztályának több tagja is elment a díszbemutatóra, amelyen Antall József kormányának tagjai és az iskola volt és jelenlegi diákjai is megjelentek. Az eseményen részt vett Kövér László, az Országgyűlés elnöke is.

Az igazgató hangsúlyozta: Antall József kiváló tanár is volt. Mint idézte, egy diákja így emlékezett rá: "a fiúk közül legtöbben pont ilyen, kissé fölényes, néha enyhén gunyoros, merész, sokat tudó gentlemanek szerettek volna lenni, akiknek láttán egy párttitkár azonnal rájön, hogy az osztályharcot végképp elvesztette".

Mint mondta, a gimnáziumban őrzik Antall József emlékét. Első emléktáblája a gimnázium falán van a Toldy Ferenc utcában és állandó kiállítást is készítettek emlékére. Antall József emléke a toldys identitás része lett – mondta, köszönetet mondva Lajos Tamás producernek, hogy a díszbemutatót elvitte a gimnáziumba, ezzel is erősítve az iskola Antall-kultuszát.

A Blokád című film főszerepeit Seress Zoltán és ifj. Vidnyánszky Attila mellett Gáspár Tibor, Végh Zsolt és Tóth Ildikó alakítja.

A Blokád producere Lajos Tamás, forgatókönyvét Köbli Norbert írta, rendezője Tősér Ádám. A film operatőre Nagy András, a díszlettervező Pataki Tamás, a jelmeztervező Kemenesi Tünde.

A magyarországi közönség az InterCom forgalmazásában országszerte október 20-tól láthatja az alkotást.

A Blokád című filmet nevezte Magyarország a 95. Oscar-versenyben a nemzetközi film kategóriában.