Britney Spears a puncijáról elmélkedik anyaszült meztelenül

Britney Spears ismét olyat tett, amivel még a leghűségesebb rajongóinál is kiverte a biztosítékot. A 40 éves popcsillag anyaszült meztelenül pózol friss fotóján, amelyhez egy igen provokatív leírást is fűzött.

A Blikk szerint Britney Spears teljesen meztelenül egy ágyon fekve pózol legújabb, Twitterre feltöltött fotóján, amihez a következőket írta:

I have a premiere for a movie this week “THE LEGISLATIVE ACT OF MY PUSSY“ !!!! pic.twitter.com/WjhMoiybxO