Elfogatóparancsot adott ki a rendőrség Molnár Gusztáv ellen

Molnár Gusztávval kapcsolatos közleményt adott ki a rendőrség.

Molnár Gusztáv (b) Daniel Banulescu és Fazakas Júlia (j) Nicolae Ceausescu szerepében O. Horváth Sári Szeretett Vezérünk című abszurd showjának próbáján a Szkéné Színházban 2019. szeptember 25-én. A Daniel Banulescu Csókolom a segged, szeretett Vezérünk című regénye nyomán készült színdarabot szeptember 26-án mutatják be Valcz Péter rendezésében. MTI/Szigetváry Zsolt

Molnár Gusztávról azzal kapcsolatban hallottunk rendszeresen az utóbbi időben, hogy alkoholproblémái miatt elvonóra vonul be. A Drága örökösökből és a Nyerő párosból is ismert színésznek korábban gyermekbántalmazási botránya pattant ki, idén a felesége is elhagyta – emlékeztet a 168.hu.

A mai napon körözést adott ki rá a rendőrség, adja hírül a Police.hu. A közlemény szerint a körözés oka elfogatóparancs, a körözés jogalapja, illetve a bűncselekmény megnevezése, minősítése pedig rágalmazás.