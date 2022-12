Billie Eilish fellép a 2023-as Szigeten, és ez még nem minden!

Új fellépőket jelentett be a Sziget .

"Amikor felmerült a lehetősége, hogy Billie Eilish-t meg tudjuk hívni a jövő évi fesztiválra, olyan döntést kellett hoznunk, amit nagyon ritkán teszünk meg: egy nappal eltoltuk a Szigetet és most örömmel mondhatjuk, hogy az utóbbi évek talán legnagyobb sztárja a Sziget Nagyszínpadán lép fel 2023-ban”

- írták a közleményben. A fesztivál augusztus 10-én kezdődik és 15-ig tart majd.

Fotó: Michael Tran / AFP

Koncertezik továbbá David Guetta, a Florence + the Machine, és a Foals is. Rengeteg új zenével érkezik az Imagine Dragons, és pótolja a tavaly betegség miatt lemondott első hazai fellépését Sam Fender.

Itt vannak egyben az eddig bejelentett fellépők: Billie Eilish, David Guetta, Florence + the Machine, Imagine Dragons, Sam Fender, Niall Horan, YUNGBLUD, Foals, Diplo, Jamie xx, M83, Moderat, Sven Väth, Mimi Webb, Nothing But Thieves, Two Feet, Viagra Boys, Amyl And The Sniffers, 070 Shake, TV Girl, Dixon, Uncle Waffles, Frank Carter & The Rattlesnakes, Baby Queen, The Comet Is Coming, Easy Life, Youngr, Los Bitchos, Destroy Boys, Kelly Lee Owens (DJ set), Mall Grab, Partiboi69, Parra For Cuva, Jungle By Night, yuné pinku (DJ set) és Hannah Grae.