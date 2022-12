Megjelent a sokak által várva várt Netflixes dokumentumfilm első három része, így most eddig soha nem látott felvételek kerültek napvilágra.

Sussex hercege és hercegnéje több millió dolláros szerződést kötött a Netflixszel, hogy film készüljön róluk. Senki nem láthatja, mi történik a zárt ajtók mögött a királyi családban, azonban most lehull a lepel sok mindenről.

További három részt is kiadnak majd, ezekben az édesanya smink nélküli arca is látható, amint törölközővel a fején sírva mesél aggodalmairól, illetve a kis Archie és Lilibet is felbukkannak – írja a Blikk.hu. Továbbá fény derül arra is, hogy hol és milyen volt a házasok randevúja, amelyről Harry ráadásul el is késett.

A családi fotóalbumba már most is betekintést nyerhetünk, ugyanis soha nem látott fotók láttak napvilágot a gyermekeikről. Elsőnek is egy meghitt fotó a büszke édesapáról és kislányáról:

Fotó: Twitter