Megvannak az idei Oscar-jelöltek!

Magyar idő szerint kedd délután Riz Ahmed és Allison Williams bejelentették a 95. Oscar-díjátadó jelöltjeit – írja Telex.hu.

A legtöbb jelölést a Minden, mindenhol, mindenkor vitte el, összesen 11-et, de nincs sokkal lemaradva mögötte a Nyugaton a helyzet változatlan, vagy A sziget szellemei sem.

Jelenet a Nyugaton a helyzet változatlan című mozifilmből

Mindhárom filmet jelölték a legjobb film kategóriájában is, amelyek most nem a kisujj-eltartós, művészibb vonalat képviselik, hanem sokkal kereskedelmibbek – több jelölést kapott például a Top Gun: Maverick, az Avatar második része, és az Elvis is.

A legjobb film:

-Nyugaton a helyzet változatlan,

-Avatar: A víz útja,

-A sziget szellemei,

-Elvis,

-Minden, mindenhol, mindenkor,

-A Fabelman család,

-Tár,

-Top Gun: Maverick,

-A szomorúság háromszöge,

-Women Talking

A többi kategória jelöltjeit a Telex.hu cikkében olvashatják.