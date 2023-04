Videó: ilyen, amikor tényleg tüzet okádik Disneyland sárkánya

A közönség meglepően jól fogadta a veszélyes balesetet.

Kép: Twitter.com

Előadás közben kapott lángra egy amerikai Disneyland 14 méteres sárkánya – írja a Guardian. A baleset a kaliforniai Anaheimben történt, a hatóságok tájékoztatása szerint nem sérült meg senki.

Egy szemtanú videót is készített a történtekről:

Moments before the whole dragon caught on fire #DisneyOnFire #disneyland #Fantasmic pic.twitter.com/aWkoqHmLUG