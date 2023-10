Azariah harmadik Puskás koncertjére is őrületes a kereslet: volt aki reggel 5 óta várt

Az Azahriah harmadik Puskás Aréna-koncertjének jegyértékesítése sok izgalommal és hosszú sorokkal kezdődött kedden a pesti Károly körúton – írta meg a Telex.

Azahriah (Baukó Attila) koncertje a Strand Fesztiválon Zamárdiban 2023. augusztus 24-én. A fesztivált augusztus 23. és 26. között rendezik meg a Balaton-parti településen. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Az emberek már másfél órával a hivatalos jegyértékesítés megkezdése előtt sorakoztak fel a Broadway jegyiroda előtt. Az első 10-15 ember székeken ült, míg a többiek reggeliztek vagy a telefonjaikat pörgették.

Az énekes, Azahriah, személyesen is megjelent a jegyirodánál, és egy órán keresztül ő maga is árulta és dedikálta a jegyeket. Az első két koncertre online jegyeket vásárolni szinte lehetetlen volt, mivel a hatalmas érdeklődés miatt az oldalak gyakran összeomlottak.

A jegyiroda tulajdonosa elmondta, hogy most már mindenki online is megvásárolhatja a jegyét, mivel új szervereket állítottak be, hogy elkerüljék a korábbi problémákat.