Hunyadi Donatella drámai vallomása a vezetéknevéről: A Kiszelt kizárták, mert ez egy negatív bélyeg lett volna

Hunyadi Donatella, Kiszel Tünde lánya az utóbbi hetekben a Dancing with the Stars műsorában lett igazán ismert és népszerű. A műsorral a fiatal lánynak az volt a célja, hogy kilépjen édesanyja árnyékából.

Fotó: Instagram

Hunyadi Donatella lesz Hajdú Péter vendége a pénteken debütáló Frizbi új részében. A beszélgetésben szó lesz egyebek között arról is, hogy a mesterszakon tanuló énekesnő korábban látta az emberek szemében, hogy bár nem néznek rá utálattal, szeretettel sem, a Dancing with the Stars után viszont úgy érzi, sikerült legyőznie az előítéleteket – és tapasztalatai szerint ezzel az édesanyját, Kiszel Tündét is pozitívabban ítélik meg.

Éreztem magamban a késztetést, hogy megmutassam azt, hogy amúgy én tudok értéket képviselni, és én szeretnék példát mutatni azzal, hogy híres embernek a gyereke vagyok, és mégis normális vagyok

– magyarázta a műsorban, ahol azt is elárulta, miért kapott más vezetéknevet, mint amelyet a vér szerinti apja vagy éppen az édesanyja visel.

Édesanyám nem szeretett volna ebből akkor semmiféle problémát, nyilván a Kiszelt teljesen kizárta az én érdekemben. Úgy érezte, hogy ez egy negatív bélyeg rám

– mondta a műsorvezetőnek.

A műsorban szó lesz arról is, hogy Donatella szerepelt már az olasz Vogue címlapján és édesanyja miatt szakított a modell ügynökével.