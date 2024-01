Ezek 2024-es Golden Globe nyertes filmjei

Lementek a 2024-es Golden Globe díjátadói és már jó előre érdemes kijelenteni, hogy egy film sem tarolt akkorát idén, mint Christopher Nolan Oppenheimere, ami a nyolc kategóriából ötöt megnyert – írja a HVG.

Legjobb filmdráma: Oppenheimer

Nolan filmje mellett a díjért még versenyben volt az Egy zuhanás anatómiája című francia tárgyalótermi thriller, Martin Scorsese legfrissebb alkotása, a Megfojtott virágok, a Leonard Bernstein szerelmi életéről szóló Maestro, az Előző életek című romantikus dráma, valamint az auschwitzi haláltábor parancsnokáról és feleségéről szóló Érdekvédelmi terület.

Legjobb musical/komédia: Szegény párák

A viktoriánus korszakban (XIX. század második fele) játszódó, fekete humorral bőven meglocsolt film a Ben Affleck-féle Air – Harc a legendáért, az American Fiction, a Barbie, a The Holdovers című karácsonyi vígjáték és a May December elől hódította el a díjat.

Legjobb női főszereplő (dráma): Lily Gladstone (Megfojtott virágok)

Legjobb férfi főszereplő (dráma) Cillian Murphy (Oppenheimer)

Legjobb női főszereplő (musical/komédia): Emma Stone (Szegény párák)

Legjobb férfi főszereplő (musical/komédia): Paul Ginamatti (The Holdovers)

Legjobb rendező: Christopher Nolan (Oppenheimer)

Legjobb tévésorozat (dráma): Utódlás

Legjobb tévésorozat (musical/komédia): A mackó

Legjobb minisorozat: Beef

Legjobb női főszereplő (drámasorozat): Sarah Snook (Utódlás)

Legjobb férfi főszereplő (drámasorozat): Kieran Culkin (Utódlás)

Legjobb női főszereplő (musical/komédia): Ayo Edebiri (A mackó)

Legjobb férfi főszereplő (musical/komédia): Jeremy Allen White (A mackó)

Legjobb női mellékszereplő: Da’Vine Joy Randolph (The Holdovers)

Legjobb férfi mellékszereplő: Robert Downey Jr. (Oppenheimer)

Legjobb női mellékszereplő (televíziós sorozat, televíziós minisorozat vagy tévéfilm): Elizabeth Debicki (Korona)

Legjobb férfi mellékszereplő (televíziós sorozat, televíziós minisorozat vagy tévéfilm): Matthew Macfadyen (Utódlás)

Legjobb forgatókönyv: Justine Triet és Arthur Harari (Egy zuhanás anatómiája)

Legjobb Stand-Up Comedy: Ricky Gervais (Ricky Gervais: Armageddon)

Legjobb idegen nyelvű film: Egy zuhanás anatómiája

Legjobb animációs film: A fiú és a szürke gém

Legjobb eredeti filmbetétdal: Billie Eilish and Finneas: What Was I Made For?(Barbie)

Legjobb filmzene: Ludwig Göransson (Oppenheimer)

Legjobb filmes kasszasiker: Barbie