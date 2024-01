Fehér Anna így neveli a nyilvánosság elől rejtegetett fiát

Fehér Anna színésznő az Almárium vendégeként beszélt arról, milyen nevelési elvek mentén neveli 12 és fél éves fiát, László Barnabást – írta meg az RTL.

Fehér Anna Jászai Mari-díjas magyar színésznő a Hogy volt?! című tv-műsor felvételén, az MTVA Kunigunda utcai gyártóbázisának 3-as stúdiójában. A műsorban Nemcsák Károly Jászai Mari-díjas színész, érdemes művész, a József Attila Színház igazgatója munkásságát idézték meg. Fotó: MTVA Fotó: Zih Zsolt

A színésznő elmondta, hogy igyekszik megakadályozni, hogy a fia teljesen elmerüljön a digitális-virtuális világban.

"Az elmúlt harminc évben sok értelmes gondolat és tanulmány született arról, hogy ez mi mindent okozhat a gyerekek fejlődésében. Az édesapjával együtt az az alapvágyunk, vagy javaslatunk, vagy segítségünk neki, hogy ne engedje, hogy a szolgájává váljon, hanem csak használójává váljon. Ez nagyon nehéz ügy nekem is. Nem lehet, hogy ne szippantsa be. De olyan alapokat kapjon, amitől független és szabad ember is maradhat, és csak felhasználója, nem szolgálója. Ez nagyon nehéz"