Akár a jegybevétel 75 százalékát is hazaviheti egy-egy koncert után.

MTI/Vasvári Tamás

Kétségtelen, hogy jelenleg Azahriah számít Magyarország egyik legfelkapottabb, sőt talán legfelkapottabb zenészének. Erről árulkodik a tripla Aréna-koncertsorozat, az Európai turnék, illetve a több tízmillió megtekintés a YouTube-on. Nem is csoda ennek fényében, hogy megkéri a koncertek árát.

A blikk.hu információi szerint komolyabb egyezkedés nélkül meg is adnak neki szinte bármilyen összeget, amit kér, hiszen garantált a telt ház. Tavaly keringett egy lista az interneten, amely szerint a fiatal előadó 6,3 millió forintot kér egy másfél órás koncertért, ám a telt házas Puskás-bulik ezt a tarifát is megdobhatták, sőt, bizonyos esetben Azahriah jobban jöhet ki, ha a jegybevétel alapján szabja meg fellépti díját, így ugyanis akár súlyos tízmilliókkal is számolhat.

Nem fix árat kért, hanem a jegybevételekből befolyt összeg 75 százalékát, ami nem kis összeg. Ennyiért korábban még nem szerződtettem senkit, de hát ő most tényleg minden pénzt megér. Mindenki őt akarja, de csak kevés helyre megy el, így már annak is nagyon örültem, hogy nekünk igent mondott

– mondta az egyik idei koncertjének szervezője a lapnak.

Hogy ez mennyire számít kiugrónak, arról Tabár Zoltán, a KoncertBooking tulajdonosa mesélt.