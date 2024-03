Aggódhatnak a Netflix-felhasználók! A kanyarban az újabb drágulás!?

Miután a Netflix tavaly októberben már megemelte az alap- és a prémiumcsomag árát, idén is feljebb tornázhatja az előfizetési díjakat. Az elemzők szerint a cég ezzel jelentősen növelheti a bevételeit, miközben még mindig van tér az előfizetők számának növelésére.

A Netflix a legnagyobb piaci részesedéssel rendelkezik a streaming-szolgáltatók között, de ez nem jelenti azt, hogy megelégszik a jelenlegi helyzetével. John Hodulik, a UBS Securities elemzője kiemelte, hogy még az idén további áremeléseket várnak a cégtől.

Illusztráció: 123rf.com

A streaming-szolgáltató tavaly októberben megszüntette a havi 9,99 dolláros (~3 600 forintos) reklámmentes alapcsomagot új tagok számára és 11,99 dollárra (~4 400 forintra) emelte azt a meglévő tagoknak. Így az új előfizetők számára a legolcsóbb reklámmentes csomag már havi 15,49 dollárba (~5 600 forintba) kerül – közölte a Daily Mail cikke alapján a Pénzcentrum.

Az elemzők szerint az árakat jellemzően 1 és 3 dollár között emelik, ami a standard csomag esetében havi 17,49 dolláros (~6 400 forintos) díjat jelenthet. A reklámokat is tartalmazó legolcsóbb csomag most havi 6,99 dollárba (2 500 forintba) kerül az új és a régi előfizetőknek egyaránt. Ez az ár 1 dollárral emelkedhet, így havi 7,99 dollárba (2 900 forintba) kerülhet. A prémium csomag ára 3 dollárral nőtt tavaly októberben, így egy hasonló emelés után ezért az előfizetésért évente kb. 312 dollárt (~113 ezer forintot) kellene fizetni.

A Netflix vezetősége korábban már utalt az előfizetési díjak emelésére. Greg Peters társ-vezérigazgató elmondta, hogy amíg a jelszómegosztás visszaszorításán dolgoztak, felfüggesztették az áremeléseket, azonban most visszatérnek eredeti stratégiájukhoz.

A Netflix 2011-es indulása óta viszonylag stabilan tartotta az árait, de 2016 óta nagyjából kétévente emeli a díjszabást. Az elemzők szerint a cég továbbra is dominálja a streaming piacot, és riválisai nem tudnak vele versenyezni a saját tartalmak terén.

Magyarországon egyelőre nem változnak az árak

A Netflix áremelése egyelőre csak az amerikai felhasználókat érinti, más országokban még nem jelentettek be változást. Magyarországon is maradnak a régi árak, ami nem lenne meglepő, hiszen a cég legutóbbi, tavaly őszi emelésekor is csak az USA-ban, Nagy-Britanniában és Franciaországban drágultak a csomagok, míg a többi európai országban nem változtak a díjak.