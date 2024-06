Környezettudatosság és fenntarthatóság – A Körösök vidékének páratlan élményeivel vár Békéscsaba

A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület számos programmal várja a látogatókat Békéscsabán, a Széchenyi Ligetben. Szarvas Péter, a szervezet elnöke elmondta, hogy az egyesület a környezettudatos rendezvényeivel felhívja a figyelmet a fenntarthatóság és a környezettudatos gondolkodásmód fontosságára. Legyen szó iskolai csoportokról vagy családokról, mindenki találhat érdekes és tanulságos elfoglaltságot, az interaktív oktató előadásoktól a vezetett túrákig. Itt mindenki megtalálja az őt leginkább vonzó természetközeli élményeket.

A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület a nyári hónapokban is változatos és színes programkínálattal várja a természet szerelmeseit, a kalandvágyókat és azokat, akik a Körösök vidékének páratlan szépségeit szeretnék felfedezni. A sokszínű események között mindenki megtalálhatja a számára legkedvesebb kikapcsolódási lehetőséget, legyen szó kézműves vásárról, táborokról, sportos tevékenységekről.

Békéscsaba zöld szívében, a Széchenyi ligetben található impozáns fehér-zöld épület, a Körösök Völgye Látogatóközpont osztálykirándulások helyszínének is kiválóan alkalmas. Árnyas udvara, hűs termei, kellemes kikapcsolódást biztosítanak a gyerekek számára, miközben interaktív környezetvédelmi szemléletformáló programokon vehetnek részt.

A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület számos programmal várja a látogatókat Békéscsabán, a Széchenyi Ligetben – Fotó: Facebook.com/korosokvolgye

Az Egyesület számára ugyanúgy fontos a helyi gazdaság segítése és a környezettudatos eladók és vásárlók igényeinek kielégítése, ezért a nyári hónapokban is minden hónap második szombatján helyet biztosít a Ligeti Vásár és Ökobörzének a Látogatóközpont udvarán.

A vásár célja, hogy bemutassa és népszerűsítse a helyi kézművesek és termelők munkáit, egyben lehetőséget biztosítson a fenntartható életmódot támogató termékek és szolgáltatások megismerésére. A látogatók különleges, egyedi készítésű portékák között válogathatnak, megismerkedhetnek a helyi termelőkkel, és részesei lehetnek a közösség életének.

Az Ökobörzén – a helyi lakosok garázsvásárán pedig használt, de még szép állapotú kincsekre lelehetnek. Fontos szem előtt tartani, hogy a termékek körforgását fenntartva is csökkenthető ökolábnyomunk.

A több, mint 15 éves múltra visszatekintő Ligeti Vásár már családi programmá nőtte ki magát, hiszen a vásár ideje alatt a gyerekeket kézműves foglalkozással várják, ahol mindig az aktuális hónaphoz kapcsolódó, egy-egy zöld jeles napot megidéző alkotást készíthetnek a Tudásfa Animátorcsapat tagjainak segítségével.

Nyári táboraik a 6-14 éves korosztály számára 5 héten keresztül felejthetetlen élményeket ígérnek. Az egyesület által szervezett táborok változatos programokkal, kreatív foglalkozásokkal és természetközeli élményekkel várják a gyerekeket. A résztvevők sportolhatnak, felfedezhetik a Körösök vidékének természeti szépségeit, megismerhetik az egyenruhások munkáját, tanulhatnak a közösségi közlekedésről, részt vehetnek kézműves foglalkozásokon, túrákon és játékos vetélkedőkön, A táborok különleges élményt nyújtanak a közösségi élmények és a természet iránti szeretet erősítésével, miközben a résztvevők új barátságokat is köthetnek.

Az aktív pihenés kedvelői számára a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület lehetőséget biztosít kerékpárok és kenuk bérlésére is. A Körösök völgyébe érkezők két keréken és vízen is felfedezhetik a környék legszebb tájait, eldugott zugait és természeti kincseit. A bérlési lehetőség rugalmasan igazodik a látogatók igényeihez, így akár pár órára, akár több napra is kölcsönözhetők a szükséges eszközök.

A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület nyári programjai számos lehetőséget kínálnak arra, hogy a látogatók közelebb kerüljenek a természethez, aktívan pihenjenek és új élményekkel gazdagodjanak. Legyen szó a Ligeti Vásár és Ökobörze nyüzsgő forgatagáról, a táborok közösségi élményeiről, a sportos kihívásokról vagy a romantikus esküvőkről, minden esemény hozzájárul ahhoz, hogy a résztvevők felejthetetlen nyarat tölthessenek el a Körösök völgyének varázslatos vidékén.