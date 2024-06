Tornóczky Anita gyermeket vár – Külföldi lombikprogramon vett részt, a hormonoktól teljesen megváltozott az arca

Gyermeket vár Tornóczky Anita. Az állatvédő már a tizenhatodik hétben jár. Beültetés, pánik és hatalmas öröm – ezek fogadták öt évig tartó küzdelem után. Tornóczky Anita állítása szerint mindenki azt hitte, hogy plasztikáztatott, pedig csak a hormonpótlástól változott meg az arca.

Tornóczky Anita gyermeket vár/Fotó: MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

Tornóczky Anita a Bestnek elárulta: gyermeket vár. A 44 éves egykori tévés már a tizenhatodik hétben jár. Kiderült, hogy már túl van a genetikai vizsgálatokon, ahol semmiféle rendellenességet nem találtak. Anita és férje öt éven át küzdöttek a gyermekáldásért, végül a szlovákiai Kassán, lombikprogram segítségével jártak sikerrel.

“A stimuláció és a hormonpótlás miatt tíz kilót híztam. És mivel már a várandósságom előtt is terhességi tüneteket produkáltam, furcsa volt, hogy azok a beültetés után idővel szűnni kezdtek. Bepánikoltam, és sírva mentem az első ultrahangra, hogy itt biztos nincs gyerek. Az orvosom boldogan felkiáltott, amikor látta, hogy nincs baj… Öt éve velünk együtt várt erre az örömhírre. És zokogott az endokrinológusom is, amikor elküldtem neki a felvételeket, hiszen ő is évek óta fogta a kezem és csinálta velem együtt ezt az őrületet”