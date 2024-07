Kiszel Tünde most is bevállalta – ekkorát villantott a naptárdíva

A 64 éves Kiszel Tünde imádja a nyarat és nagyon szereti magát fotózgatni. Legutóbb egy bikinis szelfit lőtt magáról, amit retusálás nélkül nyilvánosságra hozott.

Kiszel Tünde 60 fölött sem akarja elfogadni az öregedést – írja a promotions.hu. Szívesen filterezi magát 30-as éveiben járó dívának a Instagram oldalára felöltött képein. Nemrég készült Kiszel Tündével egy hosszú interjú, amelyben elmondta, hogy túl jóhiszeműnek tartja magát ahhoz, hogy észre vegye, ha egy férfi ártó szándékkal közeledik felé. Emiatt a tulajdonsága miatt már többször megégette magát, de továbbra sem tud kibújni a bőréből. Hisz az emberi jóindulatban, és is örömmel fogadja a közeledést.

Kiszel Tünde imádja magát fotózni/Fotó: MTI Fotó: Beliczay László

Kiszel Tünde úgy véli, hogy a férfiak nem a nőt, csak a csillogást látják benne, ezért is szeretik őt sokszor kihasználni. A naptárdíva most is nagyon boldog új párja mellett és a lányával való kapcsolata is harmonikus. Az ország dívája alig várta, hogy megérkezzen a nyár, és újra a vízparton élvezhesse az életet. Mióta jó idő van, gyakran jár kedvenc uszodájába, ahol bikiniben fotózgatja magát. Kiszel Tünde a medence mellett lőtt legutóbb is egy bikinis szelfit, amivel azt közölte a rajongóival, hogy nagyon szereti a nyarat.

A most 64 éves híresség még mindig bevállalja ezeket a fotókat, Kiszel Tünde büszke a külsőjére, ráadásul sikerült olyan képet is kitennie magáról, ami nincsen szétretusálva.