Videó – Káromkodva tombol Hadházy: "Nem szabad a magyaroknak egyetlen eurocentet sem adni"

Rég bőszítette fel ennyire egy ügy Hadházy Ákost, mind a mostani. Luxusingatlanra megszólalásig hasonló, 220 milliós EU-s támogatásból épült mini bölcsődét talált.

Ha nem látnák, ez egy MINI BÖLCSŐDE, 220 MILLIÓ FORINTOS (!) EU-s TÁMOGATÁSBÓL. Budapest határában, a Róka-hegyen, egy impozáns villanegyed szélén sikerült felépíteni ezt a LUXUS VILLÁT az EU-s adófizetők pénzén. Aranyélet, EU-s pénzen. Biztos ami biztos, az udvarra lecsesztek egy tesco-s műanyag játékházat is, hogy ne legyen gyanús a dolog

- kezdi bejegyzését Hadházy Ákos.

Fotó: Facebook/Hadházy Ákos

A "bölcsődének" szép honlapja is van https://vadmarcipan.hu/. Ebből megtudhatjuk, hogy "Az európai támogatás segítségével a projekt keretében egy új mini bölcsőde működése indul el a főváros mellett található Ürömön," - idézi az ellenzéki politikus, majd hosszasan ecseteli, hogy mit kínál a bölcsi.

Felhívtam a honlapon megadott "bölcsődevezetőt", az "üzemeltető" cég tulajdonosát, hogy hogy lehet hozzájuk gyereket beiratni. Ő kicsit idegesen és meglepetten kérdezte, hogy hol láttam a telefonszámot – mondtam, hogy a szép honlapon. Sajnos -óhh, de rossz hír ez a róka-hegyi villanegyed kisgyerekes anyáinak-, a tájékoztatása szerint egyelőre nem lehet beiratkozni, mert még nem kaptak engedélyt a hatóságoktól

- részletezi Hadházy.

Bevallom, az elkövetőkről nem sokat tudok -legalábbis azt nem, hogy van-e politikai (fideszes vagy netán ellenzéki) "bekötésük". De az jól látszik cégadatbázisból, hogy a tulajdonosi háló inkább foglalkozik ingatlanozással, mint bölcsödézéssel. Ráadásul úgy tűnik, hogy miközben a bölcsödevezető üzemeltet valódi bölcsit is (azt is egy közeli, csillaghegyi luxus villában-oda fel is vették volna az általam említett képzeletbeli gyereket), nem a róka-hegyi "bölcsi" az egyetlen, amit az elkövetők horribilis EU-s pénzből létesítettek és ami inkább egy ingatlan befektetésnek tűnik. A film végén a Duna túloldalán látható, 150 millió (!) forint EU-s támogatásból felújított/megvett villához látogattam, ahol szintén nem találtam gyerekeket... – tudósít a helyszínről a politikus.

A dolog egyetlen "pozitívuma", hogy a róka-hegyi "minibölcsi" újabb bizonyíték az eddigi legbizarrabb bölcsőde beruházással szemben – a nógrádi Kazáron ugyanis 600 ,illióból (!) építettek egy 12 fős intézményt, ami ráadásul egyáltalán nem az itt látható márvánnyal volt burkolva...Nos , ha így nézzük, az itteni 14 fős "minibölcsi" egészen olcsón épült, pláne, ha a két autós, szint alatti garázst is hozzá számoljuk... Bevallom azt is, a videó készítését végig káromkodtam, de gondosan kivágták a kollégák. De tényleg- ez a fajta pofátlanság már nekem is sok, akárki is legyen az elkövető, akár fideszes, akár ellenzéki , akár pártsemleges. A Tisza Párt frakciójának is üzenem: a képek mindent elmondanak arról, hogy miért addig, amíg nem csatlakozunk az EU-s ügyészséghez

- fakadt ki Hadházy Ákos.