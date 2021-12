Így fizetik ki előre a számlád elektronikusan, nem kell hitel a vállalkozáshoz

Különböző ritmusok mentén éljük a mindennapokat. A reggeli kávé és az esti film között van egyfajta hullámzása a napnak, a ma mindent elintézek hétfőktől a hagyjunk mindent jövőhétre péntekek is hozzáadnak ehhez az érzéshez. Az üzleti életben ezek talán kevésbé jelennek meg. Esetleg csak annyira, hogy péntek délután az ember már nem próbál dolgokat elintézni. Különösen akkor, ha egy hivatalt is fel kellene hozzá hívni. (x)

Nem fizetnek azonnal

Van azonban egy olyan ritmus, amihez minden vállalkozónak alkalmazkodnia kell. Egyrészt a hónap eleje, amikor fizetést illik folyósítani a munkatársaknak. Másrészt pedig a 8, 15, 30 vagy 120 napos határidők, amennyi idő után az üzleti partnerek kifizetik a számláikat. Minél kisebb a cég, annál kényelmetlenebb helyzetbe tud kerülni, ha egy nagyobb számlát csak hosszú idő után egyenlítenek ki, vagy ha késik az utalás. De még egy nagyobb kereskedelmi középvállalkozást is érzékenyen érint, ha például egy multinacionális partner hosszú határideje miatt pénzszűkébe kerül.

Képzeljük el azt a helyzetet, amiben egy elektronikai kereskedőcég van, ami sikeresen adott el egy nagyáruháznak egy kamionnyi tévét. Könnyen lehet, hogy az év üzletét csinálták meg, ráadásul bejutottak egy nagyfiúk által alapított klubba. De ha a fizetési határidő előtt keresi meg őket a klub egy másik tagja, egy másik áruház, hogy nekik viszont két kamionnyi erősítőre lenne szükségük, könnyen lehet, hogy a cégben nem lesz elég likvid tőke az áru beszerzésére.

Nem kell feltétlenül hitel a fizetéshez

Hagyományosan az ilyen cashflow problémák kiegyenlítésére hitelt használnak a cégek, ám a Flexibill nevű fintech szerint van jobb megoldás is: a faktorálás. Míg a hitelnél azt vizsgálják a bankok, hogy a hitelt kérő cég hitelképes-e. Ez pedig nem kedvez a kicsi vagy induló vállalkozásoknak. A faktorálás esetében azonban attól függ a pénz folyósítása, hogy a pénzügyi szolgáltató mennyire tartja megbízhatónak az üzleti parterünket és igazolható-e a teljesítés. Amennyiben mindkettő rendben van, lehetünk a világ legkisebb vállalkozása is, rögtön folyósítják a számla ellenértékének 90 százalékát, ha szükségünk van rá. A fennmaradó 8-9 százalékot – mert jutalékért dolgoznak a kereskedelmi faktoring cégek – pedig a számla kiegyenlítésekor kapja meg az ügyfél.

Előre fizetik a számlád, és ma már elektronikusan is intézhető

A Flexibill mellett szól az is, hogy a faktoring teljes folyamatát digitalizálta a szerződéskötéstől – ideális esetben 48 óra – a számlák beküldésén át a pénz megkapásáig a teljes folyamat végigzongorázható a számítógép előtt. Emiatt a Flexibill gyorsabb és rugalmasabb, mint egy banki faktoring partner, arról nem is beszélve, hogy míg a kis ügyfelekkel a bankok papíralapú megoldásai nem birkóznak meg, ezért nem is keresnek ilyen ügyfeleket a bankok, addig a fintech digitális megoldása számára mindegy, hogy egy 50 ezer forintos számlát faktorál vagy egy 500 ezreset.

A szolgáltató által igény szerint folyósított pénz pedig segít likvidnek maradni akkor, amikor a hagyományos grafikon szerint mélyponton lenne a pénztár tartalma. Sőt ekkor is eszközölhet beszerzéseket a cég, köthet új üzleteket, mert nem kell attól félnie, hogy nem tudja finanszhírozni a működését. Az a cég pedig, aminek kiegyenlített a cashflowja, ami rendelkezik likvid tőkével, képes a gyorsabb növekedésre.

