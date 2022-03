Az online világ és gyermekeink biztonsága

A digitális világ egyre inkább a mindennapi életünk részét képzi, ez pedig gyermekeink esetében sincs másképp. Ahogyan a felnőttek számára egyre fontosabb lesz az e-mail-fiókunk vagy a virtuális bankolás, úgy a kicsiknél például az online oktatás vált elengedhetetlenné az elmúlt időszakban. (x)

A mostani fiatal generáció már a kezdetektől ezzel a technológiával együtt nő fel, azonban számtalan veszély leselkedhet rájuk a virtuális térben.

Privát internethasználat – valóban jó ötlet?

Manapság a legtöbb gyerek már egészen fiatal kortól kezdve teljesen korlátlan hozzáférést kap a világhálóhoz. Ez viszont több szempontból is veszélyes lehet számukra. Egyrészt akadnak olyan tartalmak a világhálón, amelyek kifejezetten kártékonyak lehetnek a mentális fejlődésükre nézve. A különféle szűrőprogramok sokat segíthetnek, azonban nem biztosítanak teljes körű védelmet. Számtalan olyan weboldal akad, ami nincs benne ezeknek a programoknak az adatbázisában – így gyermekünk simán böngészheti őket káros tartalmuk ellenére. Ráadásul a szűrőprogramok nem képesek monitorozni, hogy gyermekünk kivel csetel éppen és miről. Tehát egyáltalán nem jó ötlet már a legkisebbek számára is teljesen privát internetes hozzáférést biztosítani. Nem csak gyermekünk mentális egészségét veszélyeztethetjük ezzel – gyakori hiba, hogy sokan alábecsülik csemetéiket. Már az egészen kicsi gyerekek is megtanulhatják, hogyan törölhetik böngészési előzményeiket, és előszeretettel meg is teszik, ha épp rosszban sántikálnak. Tehát mielőtt az Alza legújabb leárazásait megpillantva új számítógépet vásárolnánk gyermekünknek, vegyük fontolóra a fentebb említetteket.

A virtuális függőségek kockázata

Egy másik nagy kockázat jelent a gyermekeknél az internet- és játékfüggőség kialakulása. Hiába figyelünk oda az általa játszott játékokra vagy megnyitott weboldalakra, ha nem korlátozzuk a számítógép használatának az idejét. A gyermekek agyának neuroplaszticitása jóval magasabb szinten van, mint a felnőttek esetében. Emiatt pedig sokkal könnyebben alakulnak ki náluk a különféle virtuális függőségek is. Felelőtlen dolog hagyni számukra, hogy időlimit nélkül a számítógépen lógjanak – ez ugyanis akár komoly pszichés zavarokhoz is vezethet. Bár gyermekünk számára biztosan nem esnek majd jól a tiltások, azonban a jó szülő nem enged meg akármit.

