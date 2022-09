Az Egyesült Államok keményen nekimegy Kínának

Az Egyesült Államokba irányuló külföldi befektetések ellenőrzésének szigorításáról adott ki elnöki rendeletet csütörtökön Joe Biden elnök, a lépés a sajtóértékelések szerint egyértelműen a Kínából érkező befektetések korlátozását célozza.

Az elnöki rendelet nagyobb jogkörrel ruházza fel az 1975 óta létező Külföldi Befektetések Bizottságát (Committee on Foreign Investment in the United States – CFIUS) annak érdekében, hogy javuljon a külföldi beruházások felülvizsgálatának gyakorlata, és biztosítsa, hogy az előírások alkalmazkodjanak a növekvő nemzetbiztonsági fenyegetésekhez – derül ki a Fehér Ház közleményéből.

Fotó: 123RF.com

A bizottság jogkörei korábban a kifejezetten nemzetbiztonsági érdekeket érintő, például katonai jellegű befektetések, felvásárlások ellenőrzésére voltak hivatottak. A mostani rendelet alapján kiszélesedik a jogköre és vizsgálhatja azokat az ügyleteket is, amelyek azt eredményezhetik, hogy ellenséges külföldi érdekeltségek megszakítják az amerikai beszállítói láncokat, ide értve az amerikai szempontból partneri, és szövetséges országokat is.

Az elnöki rendelet nem nevesíti Kínát, de ahogy a New York Times összefoglalója rámutat, pontosan ugyanazt a 10 ágazatot nevezi meg, amelyeket Kína 2015-ös "Made In China 2025" iparfejlesztési programja azonosított, mint a kínai gazdaság számára meghatározó, magas-hozzáadott értéket képviselő ágazatok, és amelyekben domináns szerepre törekszik. Ezekkel kapcsolatban az amerikai kormány úgy fogalmaz, hogy "alapvetők az amerikai technológiai vezető szerep fenntartása és ilyen módon a nemzetbiztonság szempontjából is".

A Fehér Ház közleménye alapján az elnöki rendelet felhatalmazást ad arra a külföldi befektetések bizottságának, hogy mérlegelje az adott ágazatokban jelentkező növekvő kockázatokat is, amelyek egy-egy felvásárlásból származnak, ha az "érzékeny technológia átadásával járhat kulcsfontosságú iparágban, vagy más módon sértheti a nemzetbiztonságot".

A CFIUS-nak emellett a jövőben a kiberbiztonsági kockázatokat is mérlegelnie kell egy-egy külföldi befektetés esetén, amennyiben az nemzetbiztonsági fenyegetéssel párosul, illetve amerikaiak kényes adatait érinti.