Windows és Office csomagban: együtt kedvezőbb áron

Különféle üzletek ajánlataiban lépten-nyomon találkozhatunk különböző termékkombinációkkal, amelyek esetében általában komoly árelőnyt érhetünk el, ahhoz képest, mintha a két terméket szeparáltan vásárolnánk meg. Most is egy ilyen Microsoft csomagot találtunk, amelyben a Windows operációs rendszer és a hozzá kapcsolódó Office irodai programcsomag együtt sokkal kedvezőbb áron a Tiéd lehet!

Hol tudod megvásárolni a Windows + Office csomagokat?

Magyarország egyik legnagyobb forgalmú online szoftveráruházában, a SzoftverPremium.hu webáruházban kényelmesen megvásárolhatod szinte az összes örökáras Microsoft licencet. Ez azt jelenti, hogy csak egyszer kell fizetned a kiválasztott programért, utána nincs havi előfizetési díj. Ez már középtávon sokkal kedvezőbb konstrukciót jelent számodra, mintha a felhőalapú előfizetést választanád.

A SzoftverPremium megbízhatóság melletti másik nagy előnyét a kedvező árak jelentik, amely fokozottan igaz a náluk folyamatosan elérhető Microsoft csomagajánlatokra is. Ha egyébként is szükséged lenne mindkét programra, akkor nem kérdés, hogy ezeket a csomagokat Neked találták ki! A kedvező árazás miatt még akkor is érdemes elgondolkodni a kombinált vásárláson, ha eredetileg csak Windowst, vagy csak Officet kerestél a gépedre.

Milyen Microsoft csomagok érhetők el?

Az oldalon több Windows és Office verzió kombinációját is megtalálhatjuk, így valóban azokat a verziót veheted meg, amiket elképzeltél magadnak.

A teljes termékportfólió így néz ki:

• a Windows 11 Professional + Office 2021 Professional Plus

• a Windows 11 Home + Office 2021 Professional Plus

• Windows 11 Enterprise + Office 2021 Professional Plus

• a Windows 10 Professional + Office 2019 Professional Plus

• vagy éppen a Windows 10 Home + Office 2019 Professional Plus

• Windows 10 Enterprise + Office 2019 Professional Plus

Ha utánanézel, akkor hamar ki fog derülni, hogy az összes csomag esetében jóval kedvezőbb árakon vásárolhatsz, mintha külön-külön vásárolnád meg a hivatalos Windows vagy Office licenszeket. Az egyes kiadásokat tekintve a csomagajánlatok segítségével töredék pénzből a Tiéd lehet egy naprakész operációs rendszer, illetve egy minden szükséges funkciót biztosító Office verzió.

Ha utánakeresel a weben ezeknek a programoknak, akkor egyből látni fogod, hogy általában még külön-külön is többe kerül a Windows és az Office, mint amennyiért a fenti ajánlatban megvásárolhatod a kettőt együtt. Vásárolj eredeti Microsoft Windows + Office csomagot hivatalos forrásból, 100% garanciával, akár otthoni, akár irodai felhasználásra!

