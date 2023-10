A rejtett világok felfedezése hőkamerával

A láthatatlan világok felfedezése bizonyára sokakat vonz. A természet csodálatos, de egyben összetett is és nagyon sok titkot rejt, amelyeket sokszor szabad szemmel nem is látunk. (x)

Annak érdekében, hogy ezt a nem látható világot felfedezzük olyan eszközt érdemes beszereznünk, mint a hőkamera, így azokat a dolgokat is láthatjuk majd, amelyek eddig rejtve maradtak előttünk. A kamera segítségével láthatjuk a hőmérséklet különbségeket és azokat a területeket, amelyen más eszközökkel nem figyelhetők meg a sötétben.

Mi pontosan a hőkamera?

A hőkamera, azaz más néven az infravörös kamera, vagy esetleg hőérzékelő kamera egy olyan eszköz, amely a hőmérsékleti különbségeket képi formájában jeleníti meg. Érzékeli az infravörös sugárzást, amelyeket a különféle tárgyak bocsátanak ki. Ezeket a kamerákat különféle típusokban vásárolhatjuk meg, így választhatunk kézit vagy könnyedén hordozhatót is, amelyekkel az épületek hőszigetelését vagy az esetleges elektromos hibákat is felfedezhetjük. Olyan kamerák is léteznek, amelyeket a távcsövekhez lehet erősíteni, de ma már drónokhoz is lehet csatlakoztatni és így esetleg légi felvételeket is készíthetünk.

Mire használhatjuk fel az építőiparban?

Az épületek hőszigetelésének ellenőrzése manapság egyre fontosabbá válik, főleg az ingatlanok értékesítése kapcsán. Az ellenőrzések célja, hogy megtalálják azokat a pontokat, ahol hőveszteséget szenved el az épület. Ha ezeket a területeket megtalálják, akkor sokkal egyszerűbben ki lehet javítani az épületek hőszigetelését, illetve csökkenteni az energiaveszteségeket.

Mire használhatják az ipar területén?

Az elektromos rendszerek hibáinak feltérképezésére használják, hiszen könnyedén beazonosíthatók vele a túlmelegedett alkatrészek vagy azok a foltok, amelyek egy-egy hibára utalhatnak. A meghibásodások és a leállások is megelőzhetők segítségével.

Mire használják a csillagászok?

Ezek a különleges kamerák olyan objektumokat képesek érzékelni, amelyeknek a hőmérséklete eltér a környezetüktől. A távcső és a hőkamera párosításával olyan objektumokat is megtalálhatunk, amelyeket egy optikai látcsővel képtelenség lenne észrevenni. Ilyen lehet egy porral borított csillag felfedezése is, amely enélkül nem lenne látható. A csillagkeletkezések és a csillagfejlődések tanulmányozásához elengedhetetlen.

