Olajos kompresszor és a tiszta sűrített levegő

A kompresszorok egyik nagy előnye, hogy működésük abszolút letisztult, feladatuk pedig határozottan kijelölt. Ezeket az eszközöket ugyanis alapvetően nem használják másra, mint sűrített levegő előállítására, szállítására vagy adott esetben tárolására. Az persze más kérdés, hogy az előállított levegőt aztán pontosan mire alkalmazzák, hiszen e téren már jóval sokszínűbb a paletta. Maguk a kompresszorok azonban ettől függetlenül is meglehetősen egyszerű, mégis nagyszerű eszközök.

Az évtizedek során számos típus, műszaki megoldás bukkant fel majd tűnt el, napjainkra pedig a gyártók sikeresen abszolválták azt a bravúrt, hogy mindössze két típussal képesek lefedni minden felhasználói igényt. Míg a belépő szintű, egyszerűbb dugattyús kompresszorok barkács és hobbi célokat szolgálnak, addig a csavarkompresszorok az ipar számára jelentenek megoldást. Bár a kategóriákon belül akad mozgástér, sok modell az olajos kompresszor halmazba sorolható.

A működés esszenciája

Annak megértéséhez, hogy az olajos kompresszor mitől is olajos, először érdemes tisztázni a ma kapható modellek alapvető működését. A kategóriák neve önmagában is árulkodó, hiszen a dugattyús kompresszorok esetén valóban dugattyúk végzik a sűrítést, a csavarkompresszorok esetében pedig két egymással ellentétesen forgó csavar képezi a működés alapját. Ezek persze mit sem érnének valamilyen hajtás nélkül, mely általban elektromos vagy robbanómotor formájában jelenik meg.

Egy ilyen intenzíven működő rendszer számára azonban fontos, hogy megfelelő hűtést kapjon, ezzel is biztosítva a hosszabb távú működést. Egy dugattyús kompresszor hátulütője például éppen az, hogy működéséből fakadóan hajlamos túlhevülni. Az olajos kompresszorok a hűtéshez olajat használnak, mely kenőanyag így állandó jelleggel jelen van a rendszerben, mely adott esetben a levegőt is szennyezheti.

Tisztább levegőt

Egy olajos kompresszor kapcsán gyakori ellenvetés, hogy az előállított sűrített levegő is olajjal szennyezett lesz. Ez persze jellemzően szemmel nem is látható szennyeződést jelent, de sok területen ez sem megengedhető. Míg egy műhelyben vagy ipari közegben nem probléma az olaj jelenléte, addig az olyan speciálisabb felhasználási területeken mint a fényezőműhelyek, fogorvosi rendelők vagy épp kozmetikák fontos, hogy az alkalmazott eszközök is alkalmazkodjanak a tisztasági követelményekhez.

E tekintetben tehát egy olajos kompresszor alapvetően nem alkalmazható mindenhol, de természetesen erre is létezik megoldás. A gyártók – gondolva a speciálisabb felhasználókra – ma már olajmentes modellekkel is ellátják a piacot. Ha pedig egy olajos kompresszor már a birtokunkban van, az utólagos megoldások lehetnek célravezetők. Egy bármikor beépíthető olajszűrő például egy erre egyébként nem alkalmas készülék levegőjét is képes tisztán tartani.

