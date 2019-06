Óriási a létszámhiány a kormányhivataloknál, már a Miniszterelnökségnek is feltűnt

Válságtanácskozást hívhattak össze.

A hvg.hu cikke szerint egyre fenyegetőbb a létszámhiány a kormányhivatalokban, azokon belül is főképp a fővárosi létesítményekben. Ezt már csak onnan is le lehet mérni, hogy a cikk szerzője reggel fél kilenckor érkezve már csak úgy kapott sorszámot, hogy a biztonsági őr szólt neki: számoljon azzal, hogy délután 3-4 óra felé kerülhet sorra. Az is hamar kiderült, hogy állandó a tumultus, délután kettő után pedig nem érdemes már bemenni, mert addigra a sorszám is elfogyott. De volt olyan kormányhivatal, ahol már reggel le kellett zárni a sorszámkiadást, ugyanis 90 fő várakozott addigra. Az internetes helyfoglalás sem egyszerű, átlagosan több hét múlva kapható időpont az ügyintézésre.

Fotó: Budapest Főváros Kormányhivatala

A lap megkeresésére a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének (MKKSZ) elnöke, Boros Péterné elmondta, csak a fővárosban 615, míg országosan pedig több mint 4000 dolgozó hiányzik a járási és megyei kormányhivatalokból.

"Boros Péterné szerint a központi és területi közigazgatásban már a 2018 nyarán elrendelt létszámstop miatt több mint 10 százalékos létszámhiány alakult ki." Ezt tetézte, hogy márciusban 2500-an mondtak fel, miután nem fogadták el a megváltoztatott, túlmunkával sújtott új munkarendjüket. És azóta is több százan hagyták el a munkahelyüket az extra leterheltség miatt – vagyis egyre kevesebb emberre jut egyre több munka, fizetésemelés nélkül.

A hvg.hu információi szerint a tarthatatlanná vált helyzet már a Miniszterelnökségen is feltűnt (főleg miután a helyszíni tesztelésen a minisztérium emberei is megtapasztalták a dolgokat). A lap szerint "Tuzson Bence közszolgálatért felelős államtitkár információink szerint keddre a kormányhivatalokat vezető húsz kormánymegbízottat és a 29 fővárosi kerületi kormányhivatal vezetőjét is összehívta, hogy megtárgyalják, hogyan lehetne enyhíteni a drámai mértékű munkaerőhiányon."

A lap szerint átcsoportosításokkal próbálnák meg orvosolni a problémát, ám ez sem jó út, mivel a kormányhivatalok egyéb osztályain – gyámügy, szociális ügyek, földhivatal, építésügy, stb. – is a normális létszámszint alatt van a feltöltöttség.

A további megoldások között szerepel, hogy egyre több ügyintézési formát terelnének át online térbe – akár még az igazolványkészítést is –, így ezeknél nem kellene személyesen megjelenni.