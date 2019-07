Egy gimnazista, aki legyőzte a kormánysajtót

A Lokál után az Origo is jogerősen elbukta a sajtópert Nagy Blanka ellen, akit azzal próbáltak lejáratni, hogy bukásra áll és alig jár iskolába. A diáklány ügyvédje szerint a dupla pernyertesség után következő lépésként sérelemdíjat kérnek a karaktergyilkossággal próbálkozó lapoktól, mivel több kormányközeli lap megint szinkronban indított támadást, ez összességében milliós összeg is lehet.

A Lokal.hu már a múlt hónapban jogerősen pert vesztett, mert hiába fellebbeztek, a Fővárosi Ítélőtábla másodfokon is Nagy Blankának adott igazat a diáklány által kezdeményezett sajtóperben. Most ugyanerre a sorsa jutott az Origo is, az ítélőtábla ebben a perben is helybenhagyta a Fővárosi Törvényszék korábbi ítéletét – közölte a hvg.hu-val a diáklány ügyvédje, Litresits András, miután kézbesítették nekik a tárgyaláson kívül hozott ítéletet.

Az ítélőtábla döntése végleges: az Origo köteles közzétenni a helyreigazítást, vagyis meg kell jelentetniük azt is, hogy hazugság volt, amit Nagy Blankáról írtak. Az Origo anélkül tette közzé ezeket az állításokat, hogy ezeket bizonyítani tudta volna, majd anélkül tagadta meg a helyreigazítást, hogy azt nyomban cáfolni tudta volna – mondta ki ítéletében az ítélőtábla.

Az ellenzéki tüntetéseken használt trágár kifejezései miatt ismertté vált diáklányt a Ripost próbálta lejáratni azzal, hogy több tárgyból bukásra áll, alig jár iskolába, így a hiányzásai meghaladják a törvény által lehetővé tett mértéket. A mostanra szokásossá vált gyakorlat szerint a karaktergyilkosságra hajtó anyagot a többi kormányoldali lap is átvette, köztük az Origo és a Lokál online változata, a bíróság szerint úgy, hogy ezek az információk nem feleltek meg a valóságnak.

„Már csak az eredeti cikket közlő Ripost elleni másodfokú eljárás van hátra, de várhatóan ez is hasonló eredménnyel zárul majd. A két nyertes, jogerősen lezárult per után következő lépésként az ügyfelem a Lokál és az Origo kiadója ellen már biztosan pert indít sérelemdíjért. Ha mindhárom lap kiadói ellen kezdeményezzük az eljárást, akkor ez összesen akár milliós összeg is lehet, amire Blanka az elszenvedett lejáratás, a jó hírnevének megsértése miatt tart igényt” – mondta Litresits András.

