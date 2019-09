Milliós végkielégítést is kaphatnak a választáson bukó polgármesterek

Ha nem jön össze az újrázás az önkormányzati választáson, vagy már eleve nem is indultak el újra a posztért, a polgármesterek a település lélekszámától függően elég szép lelépési pénzt kaphatnak, ami a költségvetést milliárdokkal terheli meg.

Az Mfor.hu cikke szerint elég szép summa ütheti a markát azoknak a polgármestereknek, akiket az őszi önkormányzati választáson nem választanak újra (vagy már eleve el sem indultak a posztért folytatott küzdelemben). Egy polgármester ugyanis a település lélekszámától függően havi 200 ezer és egymillió forint közötti összeget keres meg, és ehhez még további juttatások is járhatnak.

A Belügyminisztérium a következőt válaszolta a lap lelépési pénzeket firtató kérdésére:

A főállású polgármesteri tisztséget legalább két évig betöltő, az új polgármester megválasztása miatt távozó településvezetők a törvényi rendelkezések szerint háromhavi illetményüknek megfelelő végkielégítésre jogosultak. Ezt a képviselőtestület további, legfeljebb háromhavi illetménynek megfelelő összeggel kiegészítheti (...).

Az előző önkormányzati választásnál a Fidesz megvágta a béreket

A lap összefoglalója szerint anno 2014-ben a Fidesz pont az önkormányzati választás előtt szabta át a településvezetők bérezését, így a módosítás után az 500 fő alatti lélekszámú települések vezetői havi bruttó 149 800 forintot vihettek haza mindössze.

Ez érthetően sokaknál kiverte a biztosítékot, néhány polgármester le is mondott tiltakozásul, de a Fidesz-hívek sem örültek. A Fidesz-kormány végül 2016-ban kapott észhez, akkor úgy módosították az önkormányzati törvényt, hogy a korábban a helyettes államtitkárok béréhez viszonyított fizetéseket az államtitkári illetményhez kötötték. Így az 500 alatti lélekszámú települések vezetői 2017-től már a korábbi havi bruttó 159 ezer forint helyett 199 ezret vihettek haza, de a 30 ezer főnél nagyobb lakosságú városvezetők is szép emelést kaptak: a korábbi 599 ezres havi bruttójuk 797 ezerre emelkedett.

Ám tavaly a kormány úgy emelte meg az államtitkárok fizetését, hogy közben a polgármesterek bérezése változatlan maradt, ezt úgy játszották meg, hogy a miniszterek saját hatáskörben adhattak maxiumum 30 százalékos emelést az államtitkároknak, ami a legtöbb helyen meg is történt – emlékeztet a lap.

A főállású polgármesterek ráadásul nemcsak lelépési pénzben részesedhetnek, de még különféle jutalmakat is kaphatnak a képviselőtestület szavazatai alapján, és a ki nem vett szabadságokat is megválthatják pénzben. A lap szerint Tarlós István budapesti főpolgármester, ha esetleg veszít ősszel, akkor akár 10 milliós lelépési pénzzel is gazdagodhat.

"A főállású polgármester foglalkoztatása sajátos közszolgálati jogviszonynak minősül, így a közszolgálati tisztviselőkre vonatkozó törvény alapján egyéb címen is keletkezhetnek kifizetési kötelezettségek, így például a ki nem vett szabadság megváltása. Másrészt a közszolgálati tisztviselőkre vonatkozó törvény rendelkezései alapján

a képviselő-testület határozatával jutalmat is megállapíthat a polgármesternek munkája értékeléseként. A jutalom évi mértéke nem haladhatja meg a polgármestert megillető illetmény vagy tiszteletdíj hat havi összegét.

Ha a polgármesteri tisztség év közben keletkezik vagy szűnik meg, az előbbiekben meghatározott jutalom időarányos része állapítható meg"

- olvasható a cikkben.

A lap arra is kitért, hogy ha újraválasztják a polgármestereket, akkor nekik nem jár a lelépési pénz, mint ahogy a továbbszolgáló alpolgármestereknek sem. Azok a képviselők pedig, akik kihullnak a választáson, eleve nem is kapnak semmilyen pénzt.