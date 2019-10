Fake news, hogy Trump Orbán véleményét kérte Ukrajnáról - reagált Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a keddi kormányinfón az ezzel kapcsolatos újságírói kérdésre.

Az Index és a 24.hu számolt be elsőként kedden arról, hogy a Washington Post és a New York Times is arról írt kedden, hogy Vlagyimir Putyin mellett Orbán Viktor is hozzájárulhatott ahhoz, hogy Donald Trump rosszabb véleménnyel legyen Ukrajnáról, és egy reménytelenül korrupt országnak tekintse azt.

Ez egy fake news

- jelentette ki Gulyás arra a hírre, hogy Orbán Ukrajna ellen hangolta Trumpot, mint arról reggel a New York Times és a Washington Post is írt.

Nem lehet komolyan venni szerinte azt a hírt, hogy Orbán befolyásolhatná az amerikai elnököt, és

nem tud arról, hogy az amerikai újság tudósítója a miniszterelnökséghez fordult volna ebben a kérdésben.

