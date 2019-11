Tovább szigorítanák a fideszesek a parlamenti rendet, egyévnyi fizetése is ugorhat a renitens parlamenti képviselőknek

Szabó Szabolcs független országgyűlési képviselő posztolta Facebook oldalán azt a fideszes képviselők által jegyzett módosítót az Országgyűlés működéséről szóló törvényhez, ami tovább szigorítaná a parlamenti rendet, illetve emelné a kiszabható büntetési tételeket a kifogásolhatóan viselkedő képviselőkkel szemben – írta meg az Index.

Fotó: MTI

A törvényjavaslat benyújtói:

A törvényjavaslat alapján a képviselőktől a házelnök akár 6 hónapnyi fizetést is elvonhat, amennyiben a képviselő – vagy fizikai erőszakot alkalmaz –, vagy a képviselő az ülés, a vita vagy a szavazás menetét akadályozza, vagy az Országgyűlés ülésének résztvevőjét az üléstermi jogai gyakorlásában vagy kötelezettségei teljesítésében akadályozza.

Szabó Szabolcs független országgyűlési képviselő Facbebook oldalán úgy fogalmazott ezzel kapcsolatban, hogy:

Hozzátette:

Olyan módosítást nyújtottak be az Országgyűlésről szóló törvényhez, melyben jóformán csak a kitilt, betilt, elvon, letilt, kizár kifejezések ismétlődnek. Pl. A képviselőktől bizonyos esetekben már 6 hónapnyi fizetést lehetne elvonni (ha egyben ki is tiltják, de nem hagyja el az üléstermet, akkor 12 hónapra is növelhető), ki lehet tiltani majd képviselőt a Parlament és a Képviselői irodaház épületéből, meg hasonló finomságok. Mivel ilyenkor ugye szavazni nem tud, ezért a fizikailag is kizárt képviselő (akit akár 60 napra is ki lehet majd zárni) egy másik képviselőnek adhatná át a szavazati jogát.