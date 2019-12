"Ismét Mészáros Lőrinc lett a leggazdagabb magyar"

Kijött a Forbes szokásos összeállítása Magyarország 50 leggazdagabb emberéről. Az élbolyban nincs változás, vannak viszont új szereplők az első tíz helyen.

Idén hatodik alkalommal állította össze a magyarországi Forbes a milliárdoslistáját, amelynek élén továbbra is Mészáros Lőrinc áll (407,7 milliárd forintos vagyonnal), őt követi az OTP-vezér Csányi Sándor (368 milliárddal), illetve a harmadik helyen Gattyán György (244,9 milliárd forinttal).

Külön említést érdemel, hogy Mészáros és Csányi személyében magyarországi dollármilliárdosokat köszönthetünk, ugyanis az amerikai Forbes a magyar társlap mind Mészáros, mind Csányi vagyonára vonatkozó becslését auditálta, azaz mindkét vállalkozó rajta lesz a márciusi A világ milliárdosai című különszám listáján.

A három leggazdagabb magyar közül Csányi Sándornak volt a legjobb éve: ő 50 milliárd forinttal növelte idén a vagyonát, míg Mészáros Lőrinc csak 26 milliárddal, Gattyán György vagyona pedig szinte semmit sem gyarapodott.

A Forbes megjegyzi, hogy a top 10-ben akad olyan milliárdos, aki mintegy ezer kollégájának adott egyévi bónusz fizetést, és olyan is, aki idén szerepel először a listán. Olyan sem történt még, hogy két nő is benne lenne az első 50-ben, és most került először 40 év alatti személy a legvagyonosabbak közé.

A negyedik a listán Szíjj László, a Duna Aszfalt vezére: vagyonát 207,4 milliárd forintra becsülik, ami duplája a tavalyi vagyonának. Az ötödik helyen a Demján örökösök állnak 206 milliár forinttal. A lap kiemeli, hogy a top 10-ben Szíjj vagyonának óriási ütemű növekedése mellett meglepetés volt még Jellinek Dániel, az ingatlanbizniszben utazó Indotek-csoport ügyvezető-igazgatója és többségi tulajdonosa. Jellinek 107,5 milliárd forintos vagyonával a 10. helyet érte el a listán.

(forbes.hu)