Nagy változás előtt a Fidesz – Habony Árpád újra a startvonalon

Még januárban levonja az önkormányzati választás konzekvenciáit a Fidesz elnöksége – értesült a Népszava. Erősödik a belső kritika.

A Népszavának nyilatkozó – de névtelenséget kérő – fideszes polgármesterek közül volt, aki már azon bosszankodott, hogy a „központból küldtek le” embereket, más inkább azt kifogásolta: a tanácsadásért fizetniük kellett. Arra pedig több vesztes Fidesz-induló is panaszkodott, hogy a rájuk erőltetett kampánycsapat rossz döntéseket hozott.

Erről beszélt az Indexnek október 13. után Tarlós István, vagy a 24.hu-nak adott interjújában a Siófokon próbálkozó Gruber Attila is.

Egy fideszes országgyűlési képviselő csak annyit mondott a Népszavának, amikor a kudarc okairól kérdezték:

„Több helyen tanítanivalóan hülyék voltunk”.

Ezzel többek között Szerencsre utalt, ahol a belső ellentétek miatt a Fidesz saját korábbi polgármestere ellen indított jelöltet, és hiába szállt be a kampányba Orbán Viktor miniszterelnök is, a képviselő-testületbe végül egyetlen kormánypárti jelölt sem jutott be.

A lapnak nyilatkozó országgyűlési képviselő amiatt is értetlenkedett, hogy a párt vezetése korábban minden hasonló esetben idejében felismerte, és kezelte a problémát, például a helyi szervezet feloszlatásával, ezúttal azonban tehetetlennek bizonyult.

Azt, hogy az önkormányzati választási eredmény „nagyot ütött” a Fideszen, épp az is mutatja: hosszú évek óta most hallani először komoly belső kritikákat. Arra pedig évtizede nem volt példa, hogy olyan kemény bírálatok hangozzanak el, mint például Lázár Jánosé. A fideszes politikus a közelmúltban a Rádió 7 nevű hódmezővásárhelyi csatornának azt mondta: a Fidesznek változnia kell, nyitottabbá kell válnia a fiatalok felé és meg kell hallgatnia az emberek problémáit, csak így juthat sikerre 2022-ben.

Két nappal később Lázár a helyi tévének már azt mondta, nem több, mint 50 százalék az esélye a Fidesz győzelmének 2022-ben.

Répás József Kiskunlacháza kormánypárti polgármestere szintén a kommunikációt bírálta a Magyar Hírlapnak, és egyenesen egy alternatív párt felépítését javasolta.

Stratégiai hiba volt kizárni a polgármestereket a parlamentből. A Fidesz elnöksége már jó ideje csak az országgyűlési frakcióra koncentrál, miközben a választókhoz mégiscsak a polgármesterek állnak a legközelebb. De mivel ránk már nem kíváncsiak, azt sem tudják, a választók igazából mit szeretnének. Szerintem Orbán Viktor sincs tisztában az ország valós állapotával, és azt is el tudom képzelni, hogy a környezete tudatosan tart tőle vissza információkat

– mondta a lapnak egy, a választáson nyertes fideszes polgármester.

Többen kritizálták a korábban szintén sokkal jobban működő, belső felhasználásra készült közvélemény-kutatások minőségét is. Egy forrásunk megemlített egy nagyvárost, ahol nem tudták előrejelezni a végeredményt megbízhatóan, miközben a párt kampányának irányítói ezekre az adatokra építettek, a helyiek pedig hiába mondták nekik, hogy szerintük rosszak a számok és emiatt a következtetések is.

A Népszava forrásai szerint egyébként az önkormányzati választás eredményének értékelése még mindig nem fejeződött be a Fideszben, úgy tudják, a párt januári elnökségi ülésein várhatók konkrét döntések. Emiatt Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője és Kubatov Gábor, a Fidesz elnökségi tagja sem lehet teljesen nyugodt.

Már csak azért sem, mert mint azt a lap korábban megírta:"hazatért" Londonból Habony Árpád és csapata is.

Egy képviselő nemrég azt mondta: a 2020-as év durvább lesz a tavalyinál, de békésebb, mint a 2021-es és a 2022-es. Lázár János pedig a tévéinterjújában azt mondta, "az elmúlt harminc év legdurvább, legvadabb és legfontosabb választási kampánya következik 2022-ben". Ez utóbbira egy kormánytag a kulturális tao átalakítását – a független színházak ellehetetlenítését – említette példaként a Népszavának: szerinte Orbán kvázi bosszúból lépett, mert elege lett a sporttaót ért támadásokból.

Kép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Forrás: Népszava