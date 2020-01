Így védekezhetünk a szmog ellen

Már múlt hét óta eléri a levegő minősége a szmogriadó enyhébb, tájékoztatási fokozatát a fővárosban. A légszennyezettség ráadásul nem csak Budapesten van rendszeresen az egészséges határérték fölött. Lássuk hát, mire érdemes figyelnünk, ha a mi környékünkön is magas a levegő károsanyag-tartalma.

Fotó: Pixabay

A hét végén a felélénkülő légmozgás ugyan hozott némi javulást, de az elkövetkező napokra jósolt szélcsendes, ködös, párás idő miatt a probléma feltehetően jó ideig veszélyezteti még az egészségünket.Íme néhány jó tanács a Greenpeace Magyarország környezetvédelmi szakembereitől.

Ne legyünk sokat a szabadban

Szmogriadóban – sőt annak tájékoztatási szintjén is – minimális időn keresztül tartózkodjunk csak a szabadban.

Különösen kerüljék az utcát a gyerekek, az idősek, valamint a légúti, szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedők.

Igyunk több vizet, együnk zöldséget

A szervezetnek ilyen helyzetben sok folyadékra van szüksége, emellett a C-vitamin, a zöldségek, gyümölcsök és a bennük lévő antioxidánsok segítenek csökkenteni a szennyezett levegő belélegzésével járó egészségi kockázatokat.

Fűtsünk okosan

Ha szilárd tüzelésű fűtőberendezésünk van, lehetőleg csak száraz fát, fapelletet vagy -brikettet használjunk. A nedves fa is szennyező, akárcsak a szén (különösen a lignit). Hulladékkal fűteni tilos. A műanyag szemét, autógumi, ruha, kezeltfa-hulladékok (pl. régi ablakkeret vagy farostlemez) égetése során mérgező, rákkeltő anyagok kerülnek a levegőbe.

Lépjünk egy lépést hátra

A zebránál ne közvetlenül az út szélén állva várjuk meg, amíg a lámpa zöldre vált. Különösen veszélyes ez a babakocsiban ülő vagy szülők mellett várakozó gyerekekre, akik alacsonyabban, egyenesen a kipufogók magasságában vesznek levegőt. A legjobb, amit tehetünk, hogy pár lépéssel hátrébb lépünk. A járdán közlekedve is minél távolabb húzódunk az úttól.

Szellőztessünk reggel

Ha tehetjük, ilyenkor ne a forgalmas utakra, hanem a belső udvarra vagy kertre néző ablakon át szellőztessünk. Ha erre nincs lehetőség, akkor kerüljük a csúcsidőszakot, és még a reggeli forgalom előtt, vagy este, a munkából hazaáramló gépkocsiforgalom után nyissunk ablakot. Amikor szmogriadó közeli a szennyezés, jobb, ha egyáltalán nem szellőztetünk.

Fontos az is, hogy ne dohányozzunk a lakásban, és figyeljünk rá, hogy ne égessünk oda ételt, mert az ugyanúgy szennyezi a levegőt.

Kerüljük a fizikai megterhelést

Szmogriadó esetén, függetlenül attól, hogy tájékoztatási vagy már riasztási fokozat van érvényben, ne sportoljunk – ne is kerékpározzunk – a szabadban. A városokban a levegő általában a reggeli és a délutáni csúcsidőben a legszennyezettebb. Különösen veszélyes a szervezetre, ha fokozott mozgással és igénybevétellel járó gyakorlatok végzésekor szmogos levegőt lélegzünk be, hiszen ilyenkor a szervezetnek több levegőre van szüksége, így több káros anyag is jut be a tüdőnkbe.

Térjünk le a mellékutcákba

London légszennyezettségének vizsgálatakor mutatták ki a brit King’s College kutatói, hogy a csomópontokkal összehasonlítva a mellékutcákban és a forgalmi csomópontoktól távolabb eső útvonalakon akár 60%-kal kevesebb károsanyag lehet a levegőben.

Világszerte 5,5 millió ember hal meg évente a légszennyezés káros hatásai következtében.

Blikk